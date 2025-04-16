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Селихов объяснил, почему не сыграл против "Спартака" в Кубке России

Голкипер екатеринбургского "Урала" Александр Селихов объяснил, почему не сыграл в матче Кубка России против московского "Спартака".
Фото: ФК "Урал"
"Почему не играл со "Спартаком"? Не хотел", - приводит слова Селихова "РБ Спорт".

Екатеринбургский "Урал" 15 апреля на выезде в рамках первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 играл против московского "Спартака" и потерпел поражение со счётом 0:3. Место в воротах у уральской команды занял Денис Щербицкий, а Александр Селихов остался вне заявки.

Напомним, Селихов зимой досрочно расторг контракт со "Спартаком" и в статусе свободного агента заключил соглашение с "Уралом" на срок до конца текущего сезона.

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