Селихов объяснил, почему не сыграл против "Спартака" в Кубке России

"Почему не играл со "Спартаком"? Не хотел", - приводит слова Селихова "РБ Спорт".
Екатеринбургский "Урал" 15 апреля на выезде в рамках первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 играл против московского "Спартака" и потерпел поражение со счётом 0:3. Место в воротах у уральской команды занял Денис Щербицкий, а Александр Селихов остался вне заявки.
Напомним, Селихов зимой досрочно расторг контракт со "Спартаком" и в статусе свободного агента заключил соглашение с "Уралом" на срок до конца текущего сезона.