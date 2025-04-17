«В матче с «Акроном» Антон получил травму, не стоило выпускать его в матче с махачкалинским «Динамо». Зиньковский не тренировался три недели, у него был большой перерыв. До матча с «Химками» Антон не выходил в основе (в двух предыдущих играх), но потом провел полноценную тренировочную неделю и показал неплохой второй тайм (в матче с «Химками»)», — заявил Осинькин «Матч ТВ».
Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года за 3,2 миллиона евро. За это время он провёл 87 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
В зимнее трансферное окно Антон Зиньковский вернулся в «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне Зиньковский уже сыграл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и 6 матчей в Кубке России, в которых он отметился тремя результативными передачами.
Осинькин: Зиньковский не тренировался три недели из-за травмы
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о трудностях, с которыми столкнулся Антон Зиньковский после травмы, полученной весной.
Фото: ФК "Крылья Советов"