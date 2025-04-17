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Черданцев: "Спартак" остается в чемпионской гонке РПЛ благодаря победе "Зенита"

Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался о шансах московского "Спартака" в чемпионской гонке РПЛ текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"С точки зрения таблицы со "Спартаком" ничего плохого не произошло, потому что "Зенит" обыграл "Краснодар". Если бы "быки" победили, то у "Спартака" не было бы шансов отыграть разрыв.
"Спартак" остается в чемпионской гонке благодаря победе "Зенита"
. В оставшихся матчах все будут терять очки. Не будет команды, которая пройдет без потерь", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

В 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" на своем поле проиграл махачкалинскому "Динамо" со счётом 1:2. Петербургский "Зенит", в свою очередь, одержал победу над "Краснодаром" со счётом 4:1.

После этих результатов первым в турнирной таблице остался "Краснодар" (52 очка), на втором месте находится "Зенит" (50 очков), тройку лидеров замыкает "Спартак" (47 очков). В следующем туре "Краснодар" примет "Ахмат", "Спартак" отправится в гости к "Акрону", а "Зенит" дома встретится с "Химками".

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