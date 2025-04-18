«Почему «Краснодар» позволил «Зениту» разгромить себя в Петербурге? Не сказал бы, что именно «Краснодар» позволил это сделать. Когда я наблюдал за этим матчем, чувствовалось, что «Зенит», наверное, хотел показать всей стране здесь и сейчас, кто лучшая команда России. Не важно, как дальше сложится борьба в чемпионате. Когда «Зенит» поймал кураж, забивал гол за голом, он показывал, что на данный момент сильнее «Краснодара» по всем компонентам», — отметил Луценко «РБ Спорт».
Напомним, матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Команда, возглавляемая Сергеем Семаком, одержала победу со счётом 4:1. В составе победителей голы забили Андрей Мостовой, Лусиано, Максим Глушенков и Луис Энрике. У гостей отличился Никита Кривцов.
После 24 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. Лидирует же «Краснодар», имея в активе 52 очка.
Луценко — о матче с "Краснодаром": "Зенит" хотел показать всей стране здесь и сейчас, кто лучшая команда России
Экс-нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"