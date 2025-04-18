«Вахания востребован, отрицать это глупо. Он один из лучших на своей позиции. Способен закрыть оба фланга. За последние полгода-год игрок сильно спрогрессировал. Интерес к нему есть и будет. Но пока не готов что-то комментировать», — заявил Голяна «Чемпионату».
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил об интересе «Зенита» к Илье Вахании.
Вахания выступает за «Ростов» с июля 2023 года, перейдя из второй команды «Зенита» на правах свободного агента. В текущем сезоне он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 3 миллиона евро.
Кроме того, 7 июня Вахания дебютировал за сборную России в матче против Беларуси. На данный момент на его счету уже два матча за национальную команду, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Агент Вахании: Илья востребован, отрицать это глупо. Он один из лучших на своей позиции
Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Ильи Вахании, прокомментировал слухи о возможном интересе к его клиенту со стороны «Зенита» и «Локомотива».
Фото: ФК "Ростов"