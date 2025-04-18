Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
21:45
НантНе начат

Агент Джикии: прорабатываем вариант с новом клубом

Владимир Кузьмичев, агент защитника подмосковных "Химок" Георгия Джикии, рассказал о возможном продолжении карьеры его клиентом.
Фото: ФК "Химки"
— Вы уже сейчас прорабатываете варианты с новом клубом?

— Обязательно. Вероятность того, что клуб не найдет нового инвестора и не наладит свои дела, она есть. Мы обязаны держать это как развитие событий.

Центральный защитник Георгий Джикия выступает за подмосковные "Химки" с сентября 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона с возможностью его продления на ещё один сезон.

18 апреля стало известно о том, что Российская Премьер-Лига взяла "Химки" под внешнее управление - у клуба имеется многомиллионная непогашенная задолженность, а также многомесячные задержки выплаты игрокам зарплат.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится