— Вы уже сейчас прорабатываете варианты с новом клубом?
— Обязательно. Вероятность того, что клуб не найдет нового инвестора и не наладит свои дела, она есть. Мы обязаны держать это как развитие событий.
Центральный защитник Георгий Джикия выступает за подмосковные "Химки" с сентября 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона с возможностью его продления на ещё один сезон.
18 апреля стало известно о том, что Российская Премьер-Лига взяла "Химки" под внешнее управление - у клуба имеется многомиллионная непогашенная задолженность, а также многомесячные задержки выплаты игрокам зарплат.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Джикии: прорабатываем вариант с новом клубом
Владимир Кузьмичев, агент защитника подмосковных "Химок" Георгия Джикии, рассказал о возможном продолжении карьеры его клиентом.
Фото: ФК "Химки"