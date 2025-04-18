- Я не знаю, как в 2025 году они будут проходить лицензирование, где будут находить средства. Я думаю, что для имиджевой, репутационной составляющей чемпионата, чтобы спортивный принцип присутствовал Алаеву очень важно, чтобы "Химки" доиграли до конца, а какое они место возьмут — это мало кого уже волнует, - заявил Константин в эфире "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов имеет задолженность перед сотрудниками клуба и футболистами. Игроки некоторое время бойкотировали тренировки. Однако уже сегодня "Химки" тренировались в полном составе. На тренировке присутствовал президент РПЛ Александр Алаев, который позднее заявил, что на игру с "Зенитом" подмосковная команда поедет основным составом.
На данный момент "Химки" идут 12-ми в РПЛ, набрав 23 очка в 24 матчах. Следующий тур - на выезде с "Зенитом" 20 апреля.
Генич: Алаеву очень важно, чтобы "Химки" доиграли чемпионат до конца
Российский комментатор Константин Генич рассказал, почему президенту РПЛ Александру Алаеву важно, чтобы "Химки" доиграли текущий сезон Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Химки"