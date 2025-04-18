- Сейчас, когда я здесь, в России, считаю, что сейчас УЕФА и ФИФА, что они делают с Россией, это некорректно. Потому что если мы посмотрим, что сейчас в Израиле происходит… А эти команды могут играть в Европе, а Россия не может играть в Европе, я не могу согласиться с этим, это некорректно, - сказал Миралем в выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Напомним, сборную России и ее клубы отстранили от международных соревнований в марте 2022 года. Однако, двумя неделями ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что надеется на возвращение российских команд уже в этом году.
Миралем Пьянич перешел в ЦСКА летом 2024 года в качестве свободного агента. Боснийский полузащитник провел 18 матчей во всех турнирах за красно-синих, в которых отметился двумя голевыми передачами.
На данный момент ЦСКА занимает четвертую строчку в таблице РПЛ, набрав 47 очков в 24 матчах, уступая "Спартаку" по личным показателям. В следующем туре команда Марко Николича примет на своем поле "Крылья Советов" 20 апреля.
Пьянич - об отстранении России от международных соревнований: я не могу согласиться с этим, это некорректно
Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался об отстранении сборной России и ее клубов от международных соревнований.
Фото: "Чемпионат"