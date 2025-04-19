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Голкипер "Спартака" Максименко пропустит матч с "Акроном" из-за повреждения

Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии здоровья Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
"Максименко восстанавливается после повреждения, полученного в прошлом матче", - цитирует Зеленова "Чемпионат".

Сегодня, 19-го апреля, московский "Спартак" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в 25-м туре чемпионата России. Голкипер Илья Помазун попал в стартовый состав красно-белых на этот матч.

Напомним, что Александр Максименко получил повреждение в матче Кубка России с екатеринбургским "Уралом" (3:0).

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