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Червиченко: судьи четыре матча подряд тянут "Спартак" за уши - несмываемый мегапозор

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о победе московского клуба над "Акроном" в 25 туре РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Арбитру Сухому повезло отоварить победу. За всю историю Российской Премьер-Лиги я такого позора не помню, чтобы одну команду четыре матча подряд тянули за уши. Ладно, когда тебе подсвистывают с соперниками твоего уровня, но когда тебя спасают судьи с явными аутсайдерами и ты еще этому радуешься - это мегапозор, несмываемый, запоминающийся", - приводит слова Червиченко "Евро-Футбол.Ру".

19 апреля московский "Спартак" в выездном матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с тольяттинским "Акроном" одержал победу со счётом 3:2. При этом главный судья встречи Алексей Сухой по ходу матча назначил в ворота хозяев два пенальти. Но если в конце первого тайма хавбек "Спартака" Эсекьель Барко не сумел поразить ворота, то в конце второго тайма он оказался точен "с точки".

Данная победа позволила красно-белым набрать 50 очков и подняться в турнирной таблице чемпионата России на второе место, обойдя петербургский "Зенит", у которого сыгран на один матч меньше.

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