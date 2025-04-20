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Игрок "Акрона" Данилин: три человека в желтых маечках абсолютно нагло помогали "Спартаку" весь матч

Полузащитник "Акрона" Кирилл Данилин поделился своим мнением о матче 25-го тура РПЛ, в котором команда из Тольятти уступила московскому "Спартаку" (2:3).
Фото: ФК "Акрон"
– Ничья никого не устраивала. Мы хотели выиграть. Тем более по такой игре, когда до конца верили, что мы можем взять три очка. Но тяжело играть, когда на поле 11 человек против 12.

– Что вы имеете в виду?

– Когда три человека в желтых маечках абсолютно нагло помогают сопернику весь матч. Все спорные эпизоды в пользу "Спартака".

В субботу, 19 апреля, в Самаре состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в котором друг с другом сошлись тольяттинский "Акрон" и московский "Спартак". Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 3:2.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Рефери в течение игры показал 5 желтых карточек футболистам "Акрона" и 3 желтые карточки - футболистам "Спартака", а также назначил один пенальти в ворота гостей и два пенальти в ворота хозяев.

Источник: Metaratings

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