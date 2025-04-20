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Васютин поделился деталями общения с Дзюбой перед пенальти в матче с "Спартаком"

Голкипер тольяттинского «Акрона» Александр Васютин рассказал о коротком разговоре с Артёмом Дзюбой перед исполнением пенальти полузащитником «Спартака» Эсекьелем Барко в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Акрон"
«Артем сам пенальтист, просто с ним обсуждали, как Барко может исполнить. Что Дзюба говорил? Это личное. Я думаю, что в этом матче нам не хватило зрелости, нельзя такие матчи отдавать», — заявил Васютин «Матч ТВ».

В поединке, который завершился победой москвичей со счётом 3:2, Васютин сумел отразить удар с 11-метровой отметки в концовке первого тайма от Эсекьеля Барко.

В текущем сезоне Александр Васютин сыграл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге и 3 матча в Кубке России. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего голкипера составляет 600 тысяч евро.

После 25 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице с 50 очками. «Акрон» с 28 баллами занимает девятую строчку.

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