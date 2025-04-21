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Черданцев: почему люди в "Спартаке" не знают, кто бьет пенальти? То один хватает мяч, то другой

Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался об исполнении пенальти игроками московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Я бы вернулся к вопросу с пенальти: абсолютно ненормальная ситуация, когда футболисты второй матч подряд не слышат тренера. Это вызывает откровенное удивление. Почему люди не знают, кто бьет пенальти? Решения принимают самовольно: то один хватает мяч, то другой", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

В матче 24-го тура против махачкалинского "Динамо" назначенный пенальти пошёл исполнять Хесус Медина, хотя, по словам главного тренера Деяна Станковича, к "точке" должен был подойти Эсекьель Барко. В итоге парагваец не забил, и команда упустила возможность уйти от поражения.

В матче 25-го тура против тольяттинского "Акрона" оба пенальти исполнял Барко. В первом тайме он не смог забить гол, но во втором тайме всё же поразил ворота и принёс команде победу со счётом 3:2. При этом, когда красно-белые готовились ко второму пенальти, тренер москвичей Ненад Сакич что-то кричал в рацию.

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