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Sport24: сборная России получила приглашение на международный турнир в Азии

По информации СМИ, сборная России получила приглашение на турнир Футбольной ассоциации Центральной Азии.
Фото: РФС
В эту ассоциацию входят Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Турнир пройдет в начале сентября и предполагает проведение четырёх матчей. По этой причине, по данным неназванного источника, участие российской команды маловероятно, так как РФС изначально рассчитывал на проведение в это время двух товарищеских игр.

Также сейчас у РФС имеются предварительные договоренности о проведении матчей с другими национальными командами. Более того, практически согласована игра с Ираном в октябре, а проведение двух матчей с иранцами за два месяца не входит в планы российской стороны.

Источник: Sport24

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