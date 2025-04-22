В эту ассоциацию входят Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Турнир пройдет в начале сентября и предполагает проведение четырёх матчей. По этой причине, по данным неназванного источника, участие российской команды маловероятно, так как РФС изначально рассчитывал на проведение в это время двух товарищеских игр.
Также сейчас у РФС имеются предварительные договоренности о проведении матчей с другими национальными командами. Более того, практически согласована игра с Ираном в октябре, а проведение двух матчей с иранцами за два месяца не входит в планы российской стороны.
Источник: Sport24
Sport24: сборная России получила приглашение на международный турнир в Азии
По информации СМИ, сборная России получила приглашение на турнир Футбольной ассоциации Центральной Азии.
Фото: РФС