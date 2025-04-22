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Юран нашёл общее между нынешним "Зенитом" и "Спартаком" 90-х

Футбольный тренер Сергей Юран поделился своим мнением о том, что "Зенит" является фаворитом в чемпионской гонке РПЛ текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"На данном этапе на первый план выходит психология, и "Зенит" более уверенный клуб, чем все остальные. Они стали как "Спартак" 90-х, потому что все боялись играть с красно-белыми. Понимали, что шансов нет. Здесь с годами у "Зенита" такая же репутация сложилась, что шансов мало. На мой взгляд, за пять туров до конца небольшое преимущество у "Зенита", — приводит слова Юрана Legalbet.

Петербургский "Зенит" в 25 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрал 53 очка, которые позволяют команде Сергея Семака на данный момент располагаться на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 2 очка.

Напомним, сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны, которые завоевывали золотые медали шесть последних сезонов подряд.

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