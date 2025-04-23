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"С таким отношением в матче с "Динамо" им ловить будет нечего". Дьяков оценил победу "Зенита" над "Химками"

Экс-защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков высказался об игре петербургского "Зенита" в домашнем матче 25 тура РПЛ с подмосковными "Химками" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
- С "Химками" подумали: мы этим уверенно на классе закатим 1-2 мяча, да и всё. Отсюда такая, даже не уверенность, а сразу самоуверенность. И как итог - неуверенная победа. Всё-таки при счёте 1:0 всё что угодно могло произойти. Малой кровью "Зенит" победил, а победителей не судят, но с таким отношением в матче с "Динамо" им ловить будет нечего, - передаёт слова Дьякова Metaratings.ru.

Матч 25 тура Российской премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и подмосковными "Химками" завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. Единственный гол на 22-й минуте игры забил аргентинский нападающий Луисано Гонду.

26 апреля в рамках 26 тура чемпионата России "Зенит" сыграет на выезде с московским "Динамо". В турнирной таблице сине-бело-голубые занимают второе место, набрав 53 очка в 25 матчах, лидирующий "Краснодар" впереди на 2 очка.

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