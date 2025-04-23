- "Динамо" чаще действует от себя, чем подстраивается под соперника. Что в прошлом, что в нынешнем сезоне команда много забивает и демонстрирует футбол, который нравится многим болельщикам. При этом клуб продолжает бороться за высокие места. Понятно, что в прошлом сезоне команда остановилась в шаге от первого места, но в этом году "Динамо" тоже ещё претендует на титул, - передаёт слова Панченко Metaratings.ru.
Московское "Динамо" под руководством чешского главного тренера Марцела Лички набрало 46 очков в 25 матчах и занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги пятое место. Отставание бело-голубых от лидирующего в чемпионате "Краснодара" составляет 9 очков при пяти оставшихся матчах в календаре каждой из команд.
В сезоне-2023/2024 "Динамо" до 30 тура имело шансы на чемпионство, но финишировало на третьем месте, проиграв "Краснодару" (0:1) матч, в котором для золота подопечным Лички было достаточно сыграть вничью.
Панченко: в этом году "Динамо" тоже ещё претендует на чемпионский титул
Экс-полузащитник московского "Динамо" Кирилл Панченко высказался об игре и текущих перспективах бело-голубых.
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