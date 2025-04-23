"Всегда считал, что РПЛ входит в топ-10 лучших лиг. Сейчас есть определённая ситуация, но я думаю, что лига по-прежнему входит в этот список", - цитирует Джаковаца Metaratings.
Полузащитник Ифет Джаковац пополнил состав "Акрона" в январе нынешнего года, перейдя из клуба "Бачка Топола". 27-летний босниец подписал контракт с тольяттинским клубом до конца июня 2028 года. За красно-черных хавбек принял участие в четырех матчах российской Премьер-лиги, в которых провел на поле 143 минуты и не отличился голевыми действиями.
Хавбек "Акрона" Джаковац: РПЛ входит в топ-10 лучших лиг мира
Полузащитник "Акрона" Ифет Джаковац высказался об уровне чемпионата России.
Фото: ФК "Акрон"