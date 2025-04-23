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Новиков: Сергеев стал жертвой обстоятельств в "Зените"

Экс-вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков поделился мнением об уходе из "Зенита" нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Зенит"
- Он просто стал жертвой обстоятельств. Так получилось, что у "Зенита" сейчас есть Соболев, Касьерра и Лусиано. Вот и решили они избавиться от Сергеева. Правильно ли поступили? Покажет время, но если смотреть на статистику, то Соболев сейчас выглядит не так продуктивно, как Иван в "Крылья", - сказал Новиков "РБ Спорт".

Напомним, Иван Сергеев выступал за "Зенит" с 2022 по 2024 год. Форвард провел 93 матча во всех турнирах, забив 30 мячей и отдав 15 ассистов. В сезоне 2024/2025 Иван перешел в "Крылья Советов" за 2 миллиона евро. На данный момент 29-летний Сергеев отыграл 20 матчей за самарцев в чемпионате и Кубке России, в которых отправил в ворота соперников восемь мячей и оформил две голевые передачи.

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