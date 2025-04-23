«ЦСКА потерял очень важные очки в матче с «Крыльями Советов». ЦСКА в последних играх не впечатляет. Да, у команды есть результат, но по качеству игры и движению команда уступает самой себе по сравнению с началом весны.
Есть вопросы и по «Спартаку». У команды есть проблемы в обороне, но команда играет дома. Учитывая, что это дерби важно и для тех, и для других, небольшое преимущество отдам «Спартаку». Шансы — 51 на 49. Но в дерби, возможно, подключатся какие-то дополнительные ресурсы, по движению мы увидим совершенно другой ЦСКА, не такой, как в последних играх. То же самое касается и «Спартака». Если Станкович не будет экспериментировать с составом, то нас ждет боевая игра», — заявил Генич «Матч ТВ».
Матче первого круга Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА прошел 2 ноября. Встреча состоялась на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена», и красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Голы забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.
ЦСКА перед матчем со «Спартаком» сыграл дома с «Крыльями Советов». Игра закончилась ничьей — 1:1. «Спартак» же одержал волевую победу над «Акроном», выиграв со счетом 3:2.
После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. ЦСКА идет следом за красно-белыми, расположившись на четвертом мест и имея 48 очков в своем активе.
26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».
Генич дал минимальное преимущество "Спартаку" перед дерби с ЦСКА: шансы — 51 на 49
Российский футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА