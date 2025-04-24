Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
20:00
ЖиронаНе начат
Осасуна
20:00
СевильяНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
22:30
ВальядолидНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
22:00
ЭмполиНе начат

Карпов: Медина и Хлусевич покинут "Спартак"

Полузащитник Хесус Медина и защитник Даниил Хлусевич покинут московский «Спартак» по окончании сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает Карпов, решение по парагвайцу окончательно оформилось после его промаха с пенальти в матче против «Динамо» Махачкала — доверие к игроку окончательно иссякло. Что касается Хлусевича, он не вписывается в игровые планы главного тренера Деяна Станковича.

На замену красно-белые уже ведут активный поиск правого защитника в пару к Даниилу Денисову. Один из рассматриваемых вариантов — Александр Сильянов, о переговорах с которым ранее уже сообщалось. Кроме того, «Спартак» намерен продлить контракт с голкипером Александром Довбней.

Клуб также продолжит усиление центра поля. Несмотря на уверенную игру Кристофера Мартинса и надежность Наиля Умярова, в команде ищут ещё одного качественного полузащитника, способного закрыть позиции «шестёрки» и «восьмёрки» и внести дополнительную вариативность в игру.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится