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Дьяков: матч "Зенита" с "Химками" - это было ужасно и плачевно

Экс-защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков оценил нынешнюю игру петербургского "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" показывает далеко не зрелищный и не качественный футбол. Да, была хорошая победа над "Краснодаром", но матч с "Химками" - это было ужасно и плачевно. Было бы обидно на последних минутах пропустить гол. Очень интересно посмотреть на то, каким будет "Зенит" в матче с "Динамо", - цитирует Дьякова Metaratings.ru.

20 апреля в домашнем матче 25 тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" обыграл подмосковные "Химки" со счётом 1:0, единственный гол на 22-й минуте забил аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Туром ранее сине-бело-голубые также дома разгромили прямого конкурента по чемпионской гонке "Краснодар" - 4:1.

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