- Для меня ситуация в «Химках» неудивительна, потому что я и сам неоднократно бывал в подобных историях. Всё это сказывается на игре команды. Это абсолютно обычная и нормальная практика. Она была, есть и, надеюсь, не будет, - заявил Павел корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, неделю назад стало известно, что игроки "Химок" бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплате. Позже президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в клубе введено внешнее управление.
На данный момент подмосковный клуб идет на 12-м месте, имея в своем активе 23 очка в 25 матчах. В следующем туре "Химки" примут на своем поле "Акрон". Встреча состоится 27 апреля в 16:30.
Погребняк: для меня ситуация в "Химках" неудивительна
Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мнением о кризисном положении в "Химках".
Фото: ФК "Зенит"