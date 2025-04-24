Кобелев: если "Краснодар" хочет выиграть чемпионат, он не имеет права терять очки с Махачкалой

- Матч с махачкалинским «Динамо» покажет, смог ли "Краснодар" справиться с поражением от "Зенита". Махачкала — очень неуступчивая команда. Если "Краснодар" хочет выиграть чемпионат, он не имеет права терять очки с Махачкалой, - заявил Андрей корреспонденту "Чемпионата".
На данный момент команда Мурада Мусаева лидирует в таблице Российской Премьер-Лиги. "Краснодар набрал 55 очков в 25 матчах. Ближайшим конкурентом является "Зенит", в активе которого 53 очка в стольких же встречах. 25 апреля "быки" на выезде встретятся с "Динамо" Махачкала. Начало встречи в 19:30.