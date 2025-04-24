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Кержаков: надеюсь, в будущем еще посчастливится поработать в родном "Зените"

Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал, в каком клубе хотел бы в будущем работать.
Фото: ФК "Зенит"
- По завершении карьеры в 2017 году я некоторое время работал в системе "Зенита", но потом начал тренерскую профессию, возглавив юношескую сборную России 2001 года рождения. Надеюсь, в будущем еще посчастливится потрудиться в родном клубе, - сказал Кержаков RG.

Александр Кержаков выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год, затем с 2010 по 2017, проведя сезон-2016/2017 в аренде в "Цюрихе". Всего за сине-бело-голубых форвард сыграл 387 матчей, забив 162 гола. В составе петербуржцев Александр трижды становился чемпионом России (2010, 2011/12, 2014/15), один раз выигрывал Кубок России (2009/10) и Суперкубок России (2016).

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