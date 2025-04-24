Юран: кто победит в матче "Спартак" — ЦСКА, тот гипотетически будет иметь возможность бороться за чемпионство

- Я думаю, что этот матч для двух команд является одним из определяющих, кто будет участвовать в гонке, пытаться бороться за чемпионство. Поэтому кто победит в матче "Спартак" — ЦСКА, тот гипотетически будет иметь возможность бороться за чемпионство. Поэтому накал будет запредельный, - сказал Юран ТАСС.
На данный момент первую и вторую строчку в Российской Премьер-лиге занимают "Краснодар" и "Зенит" соответственно. В активе "быков" 55 очков в 25 матчах, у сине-бело-голубых - 53. Третье и четвертое место занимают "Спартак" (50 очков) и ЦСКА (48 очков) соответственно.
26 апреля состоится дерби между "Спартаком" и ЦСКА на стадионе "Лукойл Арена". Начало встречи в 19:30 по московскому времени.