- Сейчас нет даже мыслей о "Спартаке", мы о таком варианте вообще не думаем Что касается других опций, если что-то поступит, мы обсудим это с клубом и футболистом. Но у Вани долгосрочный контракт с "Зенитом", он сконцентрирован только на этом клубе и хочет оставить свой след в его истории, - сказал Ратковица "РБ Спорт".
Напомним, словенский защитник перешел в "Зенит" из "Сочи" в 2024 году за 4 миллиона евро. В начале сезона-2024/2025 Ваня был отправлен в аренду в сербскую "Црвену Звезду". В январе защитник вернулся в стан сине-бело-голубых, за которых провел 6 матчей во всех турнирах.
На данный момент команда Сергея Семака идет второй в чемпионате, набрав 53 очка в 25 матчах и уступая на 2 балла "Краснодару". В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде с московским "Динамо". Встреча состоится 26 апреля в 14:00.
Агент Дркушича - о возможном интересе к игроку со стороны "Спартака": Ваня хочет оставить след в истории "Зенита"
Футбольный агент Младен Ратковица поделился мнением о возможном интересе к защитнику "Зенита" Ване Дркушичу со стороны главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Зенит"