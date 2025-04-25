"Безусловно, он очень хороший и топовый игрок. Учитывая, что в "Зените" уже есть бразильские игроки, необходимо оценить необходимость игрока на этой позиции не с точки зрения национальности, а с точки зрения его игровых качеств. Жерсон Сантос – это большое усиление не только для "Зенита", но и для любого клуба. Поэтому, если трансфер состоится, это будет очень сильное усиление", -приводит слова Барбозы "РИА Новости".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" заинтересован в услугах бразильского полузащитника "Фламенго" Жерсона Сантоса и гарантировал ему статус самого высокооплачиваемого футболиста в чемпионате России, после чего получил от него предварительное согласие на переход и стал готовить официальное предложение для "Фламенго".
Действующий контракт игрока с бразильским клубом рассчитан на срок до 31 декабря 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 25 миллионов евро.
Агент Барбоза оценил возможный переход Жерсона в "Зенит"
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о возможности перехода в петербургский "Зенит" бразильского полузащитника "Фламенго" Жерсона Сантоса.
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