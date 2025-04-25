"Многим нашим футболистам надо быть проще. Надо меньше рисоваться и больше доказывать делом. Сейчас нет еврокубков, нет разгромных поражений на групповых стадиях, нет вылетов сборной с крупных турниров, поэтому у кого-то может возникнуть иллюзия, что он все может. Но это не так. Про многих российских игроков можно сказать, что они зазнавшиеся пижоны", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 25-го тура первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (55 очков). Далее за "быками" следует действующий чемпион страны, петербургский "Зенит" (53 очка). Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" (50 очков).
Напомним, с февраля 2022 года российские клубы отстранены от участия в еврокубках, а сборные России всех возрастов - от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
Канчельскис: многие российские игроки - зазнавшиеся пижоны
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о российских футболистах.
Фото: ФК "Волга"