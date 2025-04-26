"Сегодня ты в отличной форме, а завтра – в не очень. Угальде – зависимый футболист. Он не может, как Барко, взять мяч, обыграть всех и в одиночку сделать гол. Угальде – человек, которого нужно обслуживать. Что и происходит. Если получается у партнеров, получается и у Угальде. Сейчас выходит не все", - цитирует Титова "Чемпионат".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 5 результативных передач. В весенней части сезоне форвард отметился 1 забитым голом и 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 миллионов евро, контракт костариканца с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Сегодня, 26-го апреля, московский "Спартак" на своем поле примет ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. На данный момент команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 50-ю набранными очками. ЦСКА располагается на четвертой строчке с 48-ю баллами.
"Угальде – зависимый футболист". Титов - о голевой засухе Манфреда
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов высказался о безголевой серии нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"