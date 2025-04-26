"Хотел бы посмотреть на Валерия Георгиевича, который будет работать в очень комфортных условиях. Где не надо думать, зарплата вовремя-не вовремя, медиаактив к динамовскому — будет вообще круто. Тогда мечта их осуществиться, и они выйдут на посещаемость в 15-16 тысяч, и точно с этим составом точно хуже не будет. Надо, чтобы чуть лучше стало. В пятерке этим составом "Динамо" всегда будет с таким бюджетом. А с Валерой станет лучше", - приводит слова Гурцкая "РБ Спорт".
Главным тренером московского "Динамо" в настоящее время является чешский специалист Марцел Личка. По информации СМИ, контракт тренера с бело-голубыми будет продлен на следующий сезон при условии попадания команды в топ-3 по итогам сезона Российской Премьер-Лиги или ее победы в Кубке России.
Валерий Карпин в феврале 2025 года покинул пост главного тренера "Ростова", но при этом продолжил возглавлять сборную России. В РФС заявили, что до отмены отстранения российской национальной команды от международных турниров, 56-летний специалист может совмещать посты наставника в сборной и в клубе.
"С Валерой станет лучше". Гурцкая выступил за назначение Карпина главным тренером "Динамо"
Футбольный менеджер Тимур Гурцкая поделился своим мнением о возможном назначении на пост главного тренера московского "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"