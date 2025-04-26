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Гаврилов: от "Спартака" ничего не жду, команда играет нестабильно

Бывший игрок "Спартака" Юрий Гаврилов поделился своими ожиданиями от матча москвичей с ЦСКА в 26-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"От "Спартака" ничего не жду. У ЦСКА и "Спартака" шансы на победу одинаковые. Все надеются на победу красно-белых в дерби. "Спартак" нестабильно играет. Все зависит от соперников", - приводит слова Гаврилова "РБ Спорт".

Московский "Спартак" 26 апреля в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 на своем домашнем стадионе "Лукойл Арена" сыграет против столичного ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Перед началом этой встречи красно-белые имеют в своем активе 50 очков, с которыми располагаются на третьем месте в турнирной таблице. "Армейцы", в свою очередь, за 25 матчей набрали 48 очков, которые на данный момент позволяют занимать четвёртое место.

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