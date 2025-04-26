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Синицын: Дюпин должен быть готов играть в "Краснодаре" вместо Агкацева

Экс-вратарь "Краснодара" Андрей Синицын высказался о вратарской позиции "быков".
Фото: ФК "Краснодар"
"Если подтвердится диагноз, то это потеря для состава. Есть опытный Юрий Дюпин. Он играл немного, но его брали как сменщика: если никого не приобрели более, значит, он должен быть готов", - приводит слова Синицына Metaratings.

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев в конце матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским "Динамо", отбив пенальти, получил травму мизинца на левой руке.

Юрий Дюпин выступает за "Краснодар" с июля 2024 года. В текущем сезоне 37-летний вратарь в общей сложности принял участие в 5 матчах, в которых один раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а в остальных 4 играх пропустил 10 голов.

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