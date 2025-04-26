«Зенит» теряет очки в Москве, чемпионская гонка – всё?

Тренерский штаб «Зенита», в свою очередь, удивил сразу двумя решениями: Касьера вышел вместо Гонду, а Педро вместо Мостового. Гонду видимо не был полостью готов физически, иначе его отсутствие в старте объяснить сложно. А вот Мостовой на скамейке запасных – сюрприз, учитывая его сильный отрезок весной. В матче с «Химками» Педро хорошо себя проявил на правом фланге, сегодня же вышел слева, отдав правую бровку Мантуану.
Первый тайм
«Динамо» начал игру активным прессингом, к чему «Зенит» не оказался готов в полной степени. Гостям приходилось отказываться от привычных розыгрышей через короткий пас от защитников, чаще безадресно выбивали мяч. Но в некоторых эпизодах игроки «Динамо» не успевали координированно накрыть всех сразу, и в одной из незапрессингованных атак Луис Энрике накрутил сразу двоих, затем отдал передачу в штрафную, где после серии заблокированных ударов Педро добил мяч с нерабочей левой.
Дальше игра успокоилась, и шла под полным контролем команды Семака. К концу тайма «Зенит» имел явное преимущество по моментам, несмотря на преимущество динамовцев во владении мячом. Ответный гол пришел неожиданно – Чавес с левого фланга навесил в штрафную на выпрыгнувшего Гладышева, тот идеально переправил мяч головой в дальний угол. Защитники «Зенита» будто не верили, что невысокий Гладышев может стать адресатом для навеса, а уж тем более так исполнить с приличного расстояния – 1:1.
Игра на три результата
Второй тайм проходил вязко, с большим количеством остановок в игре. Динамовцы использовали мелкий фол, сбивая темп игры, а футболисты «Зенита» не смогли конвертировать большое количество стандартов в гол. В итоге на поле появились Мостовой с Гонду, а в конце даже Соболев и джокер Ерохин – некий план «Свистать всех наверх» от Семака.
Отчасти это принесло свои плоды – лучший игрок гостей в матче Энрике создал шанс для Ерохина, но тот, вместо удара в касание, начал неловко улучшать свою позицию, сделал пару лишних касаний и упустил момент. Более того, «Зенит» мог и проиграть. Из-за замен гости раскрылись и пропустили несколько опасных быстрых атак в концовке. Гладышев запорол два момента и упустил шанс стать героем матча, оформив дубль или хит-трик.
Чемпионская гонка – все?
В итоге ничья, а «Зенит» может винить в потере очков только себя. Во-первых, команда выглядела неготовой к активному прессингу Лички, хотя «Динамо» уже демонстрировало его против ЦСКА. Во-вторых, тех эмоций, которые были в игре с «Краснодаром» не было и близко. Казалось, «Зенит» собирался разобраться на классе, но только за счет него не получилось. «Краснодар» имеет отрыв в 4 очка за 4 тура до конца чемпионата, и наверное, самые высокие шансы на чемпионство за всю историю.
Фото: ФК «Динамо», ФК «Зенит»