Тюкавин - о матче "Динамо" с "Зенитом": инициатива была на нашей стороне весь второй тайм

- Общие впечатления от матча хорошие, второй тайм особенно. Думаю, что инициатива была на нашей стороне весь второй тайм. Жаль, не забили, не победили, — сказал Тюкавин ТАСС.
"Динамо" и "Зенит" не смогли выявить победителя в матче 26 тура РПЛ - ничья со счетом 1:1. Педро вывел гостей вперед, однако Ярослав Гладышев сравнял счет.
Сыграв вничью, команды не изменили свое турнирное положение. Команда Сергея Семака осталась на втором месте с 54 очками, в то время как "Динамо" осталось на пятой строчке с 47 баллами.