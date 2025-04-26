Дуглас Сантос - о матче с "Динамо": нам не хватило агрессии в моментах владения мячом

- Нам не хватило агрессии в моментах владения мячом, динамики, эмоций, движения впереди в линии нападения. Думаю, что это те главные факторы, которых нам сегодня не хватило для победы, - сказал Сантос Sport 24.
26 апреля "Зенит" сыграл вничью с московским "Динамо" 1:1 в рамках 26 тура РПЛ. Гол в составе петербуржцев забил Педро, однако нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев восстановил равновесие.
Потеряв очки, "Зенит" теперь отстает на 4 очка от "Краснодара" и располагается на втором месте за 4 тура до конца. Следующий матч в чемпионате состоится 4 мая против "Пари НН" на стадионе "Газпром Арена".