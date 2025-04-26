- В раздевалке нам сказали чуть-чуть собраться. После перерыва мы вышли, добавили агрессии, скорости, атаковали. От этого пришёл пенальти, мы забили. Конечно, во втором тайме можно было дожимать и забивать второй гол. У нас задача – выигрывать каждый матч, - сказал Дмитрий корреспонденту "Совспорта".
26 апреля "Ростов" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 1:1 в рамках 26 тура РПЛ. Кирилл Щетинин открыл счет, однако Алексей Батраков реализовал пенальти, тем самым сравняв счет.
В текущем сезоне Дмитрий Воробьев провел 34 матча во всех турнирах за "Локомотив", в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.
На данный момент команда Михаила Галактионова занимает шестую строчку в РПЛ, имея в своем активе 45 очков в 26 играх. В следующем туре - домашний матч с "Оренбургом". Встреча состоится 3 мая.
Воробьёв: у нас задача – выигрывать каждый матч
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв поделился мнением о матче с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"