"В этом матче хотел отметить первый тайм, он был невероятно хорош. У нас были голевые моменты, были хорошие моменты после стандартов. Во втором тайме было сложнее, первые 5-10 минут особенно. Соперник уже больше включился в матч, работали более интенсивно. Положительно оцениваю эту игру", - приводит слова Альбы "Матч ТВ".
"Ростов" 26 апреля на своем поле в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с московским "Локомотивом". Матч завершился вничью со счётом 1:1. Благодаря этому результату "Ростов" набрал 37 очков и продолжил занимать седьмое место в турнирной таблице.
В следующем туре "Ростов" 4 мая в гостях сыграет против подмосковных "Химок". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Тренер "Ростова" Альба рассказал о своей оценке игры с "Локомотивом"
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба прокомментировал ничейный результат с "Локомотивом" в 26 туре чемпионата России сезона-2024/25.
Фото: ФК "Ростов"