Угаров: футболисты "Зенита" ходили пешком. "Динамо" их ещё простило

"Зенит" уже давно не показывает чемпионскую игру. Я считаю, что так бороться за чемпионство нельзя. Особенно сегодня, когда у "Зенита" одна из самых важных игр в сезоне, чтобы бороться дальше за чемпионство. А сегодня, я считаю, что футболисты ходили пешком. Это ещё "Динамо" простило. "Зениту" повезло, что они ещё сыграли вничью. В втором тайме два стопроцентных момента было у бело-голубых, к сожалению, "Динамо" не использовало их", - приводит слова Угарова "Евро-Футбол.Ру".
Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" встречались друг с другом 26 апреля в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился вничью со счётом 1:1 - на гол гостей в исполнении Педро хозяева ответили голом Гладышева.
После этого матча у "Зенита" в активе стало 54 очка. Команда Сергея Семака продолжила занимать второе место в турнирной таблице, но ее отставание от лидирующего "Краснодара" возросло до 4 очков.
В следующем туре сине-бело-голубые 4 мая на своем поле сыграют против нижегородского "Пари НН". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.