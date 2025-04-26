Станкович - после поражения "Спартака" от ЦСКА: всю вину беру на себя

"Да, ошибки были, но это не говорит о дисциплине. Я всю вину беру на себя, я понимаю то, что мы проиграли дерби. Ребята бились, соперник был силен. В таких матчах всё решают детали. Я не согласен и не принимаю, что не контролирую раздевалку", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".
26 апреля на московском стадионе "Лукойл Арена" состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, в котором "Спартак" сыграл против ЦСКА и потерпел поражение со счётом 1:2.
После этой встречи у "Спартака" в активе осталось 50 очков, с которыми команда Деяна Станковича опустилась на четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 4 мая в Воронеже встретятся с местным "Факелом". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.