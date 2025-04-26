Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
АхматЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
Урал
2 - 5 2 5
БалтикаЗавершен
КАМАЗ
1 - 0 1 0
РодинаЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
СочиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
ЭвертонЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ИпсвичЗавершен
Саутгемптон
1 - 2 1 2
ФулхэмЗавершен
Вулверхэмптон
3 - 0 3 0
ЛестерЗавершен
Брайтон
3 - 2 3 2
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
2 - 3 2 3
Боруссия ДЗавершен
Вольфсбург
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
АугсбургЗавершен
Хольштайн
4 - 3 4 3
Боруссия МЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
МайнцЗавершен
Айнтрахт
4 - 0 4 0
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
3 - 1 3 1
Сент-ЭтьенЗавершен
Гавр
1 - 1 1 1
МонакоЗавершен
Лион
4 - 1 4 1
Ренн2 тайм

Кубок Англии

Новости
Кристал Пэлас
3 - 0 3 0
Астон ВиллаЗавершен

Кубок Испании

Новости
Барселона
1 - 0 1 0
Реал Мадрид1 тайм

Станкович - после поражения "Спартака" от ЦСКА: всю вину беру на себя

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович дал комментарий после поражения своей команды в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Да, ошибки были, но это не говорит о дисциплине. Я всю вину беру на себя, я понимаю то, что мы проиграли дерби. Ребята бились, соперник был силен. В таких матчах всё решают детали. Я не согласен и не принимаю, что не контролирую раздевалку", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".

26 апреля на московском стадионе "Лукойл Арена" состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, в котором "Спартак" сыграл против ЦСКА и потерпел поражение со счётом 1:2.

После этой встречи у "Спартака" в активе осталось 50 очков, с которыми команда Деяна Станковича опустилась на четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 4 мая в Воронеже встретятся с местным "Факелом". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится