"Я получил настоящий кайф от сегодняшнего матча. Это было отлично. Мне очень нравится ЦСКА при Марко Николиче. Молодежь прогрессирует, команда побеждает. Посмотрим, на сколько армейцев хватит. Чемпионские амбиции "Спартака"? Поживем — увидим", - приводит слова Быстрова "СЭ".
Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА прошло 26 апреля на стадионе "Лукойл Арена" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Итоговый результат встречи - победа "армейцев" со счётом 2:1.
Первый гол в матче на 44 минуете забил форвард ЦСКА Гуарирапа. Красно-белые сумели отыграться на 87 минуте - пенальти реализовал Эсекьель Барко. Но через две минуты полузащитник гостей Кристиян Бистрович вновь вывел свою команду вперёд.
Быстров: я получил настоящий кайф от матча "Спартак" - ЦСКА
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о матче 26-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Спартак"