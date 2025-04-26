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Быстров: я получил настоящий кайф от матча "Спартак" - ЦСКА

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о матче 26-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Я получил настоящий кайф от сегодняшнего матча. Это было отлично. Мне очень нравится ЦСКА при Марко Николиче. Молодежь прогрессирует, команда побеждает. Посмотрим, на сколько армейцев хватит. Чемпионские амбиции "Спартака"? Поживем — увидим", - приводит слова Быстрова "СЭ".

Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА прошло 26 апреля на стадионе "Лукойл Арена" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Итоговый результат встречи - победа "армейцев" со счётом 2:1.

Первый гол в матче на 44 минуете забил форвард ЦСКА Гуарирапа. Красно-белые сумели отыграться на 87 минуте - пенальти реализовал Эсекьель Барко. Но через две минуты полузащитник гостей Кристиян Бистрович вновь вывел свою команду вперёд.

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