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Лещенко: "Зенит" наберёт 12 очков в оставшихся турах, а "Краснодар" может пару раз проиграть

Музыкант Лев Лещенко высказался о чемпионской гонке в РПЛ после ничьей между "Динамо" и "Зенитом" (1:1) в 26-м туре.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Не думаю, что "Динамо" лишило "Зенит" шансов на титул. В оставшихся матчах питерцы точно наберут 12 очков. А "Краснодар" может еще проиграть пару встреч. Если "Динамо" не поможет в последней игре, то может быть, будет как в прошлом году. Но я считаю, что шансы есть сразу у четырех команд", - цитирует Лещенко "СЭ".

Московское "Динамо" сыграло вничью с "Зенитом" (1:1) в рамках 26-го тура РПЛ. Таким образом, отрыв "Краснодара" от сине-бело-голубых в чемпионской гонке увеличился до четырёх очков. Напомним, в случае равенства очков между клубами по итогам сезона, первое место благодаря преимуществу в личных встречах займут подопечные Сергея Семака.

"Зенит" в оставшихся матчах встретится с "Пари НН", махачкалинским "Динамо", "Ростовом" и "Ахматом". "Краснодар" на финише сезона встретится с "Рубином", ЦСКА и "Оренбургом", а в заключительном туре сыграет с "Динамо".

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