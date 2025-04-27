- Думаю, "Спартак" упустил шансы на чемпионство. Хотя математически они не приговорены, еще можно набрать 12 очков. - сказал Массимо Sport 24.
Потерпев поражение от ЦСКА, красно-белые опустились на четвертую строчку, имея в своем активе 50 очков. Лидером РПЛ является "Краснодар" - 58 очков. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет с "Факелом" на выезде 4 мая.
Каррера: думаю, "Спартак" упустил шансы на чемпионство
Экс-тренер красно-белых Массимо Каррера оценил шансы "Спартака" на чемпионство после поражения в дерби.
Фото: "Чемпионат"