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Мостовой: "Локомотив" находится на том месте, где должен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает закономерным шестую позицию "Локомотива" в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Фото: ФК "Локомотив"
"Про "Локомотив" я много говорил в первой части сезона. Они шли в тройке долгую часть времени, до зимней паузы. Я не видел их в тройке. Поэтому они находятся сейчас на том месте, на котором и должны находиться", - сказал Мостовой "Матч ТВ".

После 26 сыгранных туров "Локомотив" занимает шестое место в таблице РПЛ. В активе "железнодорожников" 45 набранных очков. В субботу команда свела вничью встречу с "Ростовом" в гостях со счетом 1:1, проигрывая по ходу матча.

До конца чемпионата "Локомотиву" осталось сыграть в чемпионате четыре игры - против "Оренбурга", "Факела", ЦСКА и "Акрона". От тройки призеров команду Михаила Галактионова отделяет четыре очка.

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