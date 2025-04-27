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Наумов: возможно, Галактионов покинет "Локомотив" после этого сезона

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что Михаил Галактионов может покинуть пост главного тренера "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
"Вполне возможно, Галактионов покинет "Локомотив" после этого сезона. Наверное, они поставили все на завоевание Кубка, но если они его не выиграют, а по итогам чемпионата займут пятое?шестое место, можно будет ставить вопрос о пребывании Галактионова на посту главного тренера "Локомотива", - цитирует Наумова "Матч ТВ".

Вчера, 26-го апреля, московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. После 26-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45-ю набранными очками. В 27-м туре чемпионата России "Локомотив" примет на своем поле "Оренбург", который занимает предпоследнее место.

Московский "Локомотив" сыграет на своем поле с "Ростовом" во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча состоится в среду, 30-го апреля, на "РЖД Арене".

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