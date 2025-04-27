"Пока о Солари вообще нет никакого мнения. Видно, что это качественный и обученный футболист, но по нему вообще пока мнение не складывается. Я вообще не понимаю, чем Солари лучше некоторых футболистов в "Спартаке". Ему будет сложно выиграть конкуренцию у Бонгонды", - приводит слова Орещука Legalbet.
Аргентинский вингер Пабло Солари выступает за московский "Спартак" с февраля 2025 года, когда красно-белые выкупили его у аргентинского "Ривер Плейт" за 10 миллионов евро. С тех пор он в общей сложности принял участие в 9 официальных матчах, в которых ему удалось забить 1 гол, отдать одноклубникам 2 голевые передачи, получить 4 жёлтые карточки.
Действующее соглашение между Пабло Солари и "Спартаком" рассчитано на срок до конца сезона-2028/29.
Орещук: не понимаю, чем Солари лучше некоторых игроков в "Спартаке"
Бывший спортивный директор столичного "Динамо" Роман Орещук высказался о вингере московского "Спартака" Пабло Солари.
Фото: ФК "Спартак"