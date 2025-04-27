Радимов: "Краснодару" тяжело психологически. "Зенит" такие отставания отыгрывал

«Психологически тяжело сейчас «Краснодару». «Зенит» такие отставания отыгрывал. Мы в прошлом году уже это видели. Но «Краснодар» стал умнее. В этом году все зависит от них, и даже право на ошибку есть. Но психологически им будет очень тяжело», — отметил Радимов «Матч ТВ».
После 26 туров Краснодар лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 58 очками. Зенит занимает второе место с 54 баллами. До конца сезона осталось четыре игры. Краснодар встретится с «Рубином», ЦСКА, «Оренбургом» и московским «Динамо». Зенит же сыграет с «Пари НН», махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом».