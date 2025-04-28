«Пенальти был из серии «Очень хотели найти — и нашли». Я бы ни за что такие пенальти не ставил. Не вижу эту руку. Тем более что её поднимает спартаковец Ливай Гарсия. Кирилл Левников подсобил с этим 11-метровым», — цитирует Генича журналист Сергей Егоров.
26 апреля «Спартак» и ЦСКА встретились на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Победу одержали «армейцы» — 2:1.
После этой игры «Спартак» с 50 очками опустился на четвёртое место, уступив третью строчку ЦСКА с 51 очком. Красно-белые теперь отстают от второго места, которое занимает «Зенит», на 4 очка, а от первого, принадлежащего «Краснодару», — на 8.
Генич — о пенальти в дерби "Спартака" и ЦСКА: очень хотели найти — и нашли
Российский футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал эпизод с пенальти в матче 26-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:1).
Фото: ФК "Спартак"