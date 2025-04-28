"Очень здорово вышел на замену Бистрович. Это, кстати, его первый гол в дерби. Помню, как он в январе 2018 года пришел в ЦСКА, тогда была еще старая гвардия - братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум… Бистрович и по арендам покатался, но в итоге до сих пор играет за ЦСКА, это преданный футболист, но недооцененный", - сказал Грушевский "РБ Спорт".
Гол Бистровича принес ЦСКА победу над "Спартаком" со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата РПЛ. Хорватский полузащитник в нынешнем сезоне провел 17 матчей, в которых забил один мяч. Его контракт с армейским клубом истекает летом 2025 года.
ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя московский "Спартак".
Артист Грушевский: Бистрович - недооцененный футболист
Известный артист и шоумен Михаил Грушевский назвал недооцененным полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича.
Фото: ПФК ЦСКА