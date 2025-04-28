"Я хочу остаться в ЦСКА, но посмотрим, что будет. Мой агент занимается этим вопросом. Мне очень хочется завоевать как минимум еще один трофей с ЦСКА. Выиграть медаль РПЛ и Кубок России было бы вообще идеально. Конечно же, хотелось бы еще поиграть в Лиге чемпионов", - заявил защитник армейцев "РБ Спорт".
Гайич выступает за ЦСКА с июля 2022 года, перейдя свободным агентом из "Црвены Звезды". В сезоне-2022/23 сербский защитник выиграл с красно-синими трофей Кубка России. Его контракт с армейцами действует 30 июня 2025 года, после чего футболист может покинуть клуб.
В текущем сезоне РПЛ Гайич провел за ЦСКА 19 матчей и не отметился результативными действиями.
Гайич: хочу остаться в ЦСКА, но посмотрим, что будет
Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал ситуацию по возможному продлению контракта с армейским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА